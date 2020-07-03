Владелец "Ведомостей" Еремин заявил об отсутствии трудового конфликта в издании

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Владелец газеты "Ведомости" Иван Еремин считает, что в издании нет трудового конфликта. Об этом говорится в его заявлении, имеющемся в распоряжении ТАСС.

"В компании "Бизнес Ньюс Медиа" и газете "Ведомости" нет трудового конфликта и я, честно говоря, даже не вижу предмета для него, - считает Еремин. - Профсоюз, как заявлялось в момент его создания, имел цель противодействия незаконным увольнениям журналистов. Но таких увольнений не было. За время руководства АО "БНМ" недавно назначенный на пост генерального директора Михаил Нелюбин никого не уволил, и насколько мне известно, не планирует".

По данным газеты "Коммерсантъ", профсоюз журналистов "Ведомостей" выдвинул владельцу издания Еремину ряд требований, и, если они не будут удовлетворены, редакция рассматривает возможность забастовки. В частности, журналисты требуют гарантировать соблюдение редакционных правил, не пересматривать трудовые договоры в сторону ухудшения, гарантировать проведение юридической экспертизы и оценку рисков от публикаций штатными юристами издания, доступ сотрудников к ресурсам редакции, свободное посещение офиса и возможность удаленной работы.

В профсоюз "Ведомостей" вошло больше половины сотрудников редакции газеты и сайта. В конце мая стало известно о смене владельца издания, им стал Иван Еремин. Позднее о своем уходе из газеты заявили ее издатель Глеб Прозоров и пять заместителей главного редактора.

Еремин заметил, что ему "по-человечески понятно недовольство отдельных журналистов появлением в редакции с консервативной корпоративной культурой нового человека на посту главного редактора". "Конечно, я категорически против появления цензуры в газете. Здесь нет другого мнения - цензуры быть не может. Но у любого главного редактора в любом СМИ есть свои трудовые обязанности, свой функционал, и было бы странно если бы в должностные обязанности главного редактора не входили вопросы управления работой редакционного коллектива, вопросы планирования редакционных тем, согласования, редактуры и вычитки текстов", - добавил он.

Вместе с тем, рассказал Еремин, требования профсоюза будут вынесены на ближайшие заседание совета директоров АО "Бизнес Ньюс Медиа", который даст им свою профессиональную оценку.