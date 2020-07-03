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Умер писатель-фантаст и журналист Евгений Войскунский

Ему было 98 лет

МОСКВА, 3 июля. /ТАСС/. Писатель-фантаст и военный журналист Евгений Войскунский умер на 99 году жизни. Об этом в пятницу сообщается на сайте Союза писателей Москвы.

"3 июля 2020 на 99 году жизни умер Евгений Львович Войскунский - прозаик, эссеист, журналист, военный журналист, прошедший всю войну от начала и до конца", - говорится в сообщении.

В Союзе писателей выразили слова соболезнования сыну и родственникам Войскунского. "Мы, товарищи по писательскому цеху, единомышленники и почитатели прекрасного писателя и дорогого человека, глубоко скорбим о его уходе и будем помнить о нем всегда", - говорится на сайте.

Как отметили в Союзе писателей, Войскунский стал классиком в жанре научной фантастики в 60-70-е годы двадцатого столетия в соавторстве со своим двоюродным братом Исаем Лукодьяновым. В 1980-х он написал несколько романов о войне и о своем поколении. Писатель является кавалером орденов Отечественной войны II степени, Красной Звезды, Знака Почета, четырежды лауреатом литературных премий им. К. Симонова, им. братьев Стругацких, премии "Венец" СПМ и старейшей советской и российской премии в области фантастики "Аэлита".

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