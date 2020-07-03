В мире за сутки выявлено более 175 тыс. случаев заражения коронавирусом

ЖЕНЕВА, 3 июля. /ТАСС/. Число подтвержденных Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) случаев инфицирования коронавирусом в мире за сутки возросло более чем на 175 тыс., превысив 10,71 млн. При этом, согласно опубликованным в пятницу вечером данным ВОЗ, количество летальных исходов увеличилось более чем на 5 тыс., приблизившись к 518 тыс.

По состоянию на 11:00 мск 3 июля в мире были зарегистрированы 10 710 005 инфицированных и 517 877 умерших. Заразившихся стало за сутки больше на 175 723, число умерших увеличилось на 5 032. Статистика ВОЗ учитывает только официально подтвержденные сведения о случаях заражения и смерти, предоставляемые государствами. Днем ранее за сутки были выявлены 176 102 случая заражения и 4 787 летальных исходов.

Регион Северной и Южной Америки занимает первое место по числу инфицированных - 5 445 710. За сутки этот показатель вырос на 127 918. Количество умерших там увеличилось на 3 362 и достигло 255 702. В Европе насчитываются 2 737 869 заразившихся и 198 945 умерших. За 24 часа число инфицированных было уточнено в сторону уменьшения на 10 444 человека, количество умерших увеличилось на 537.

Третью позицию по числу заразившихся в мире занимает Восточно-Средиземноморский регион. Там количество инфицированных достигло 1 115 561, зафиксировано 26 028 летальных исходов. За сутки число заразившихся увеличилось на 18 996, умерли 511 человек.

Больше всего инфицированных зарегистрировано в США - 2 671 220. Далее следуют Бразилия (1 448 753), Россия (667 883), Индия (625 544), Перу (288 477), Чили (284 541), Великобритания (283 761), Испания (250 103), Италия (240 961) и Иран (232 863).