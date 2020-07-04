Татарская национально-культурная автономия Москвы проведет Сабантуй в онлайн-формате

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Праздник "Московский Сабантуй" в 2020 году пройдет в субботу под эгидой празднования 75-летия Победы и 100-летия Татарской АССР. Он будет проводиться в онлайн-формате из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, сообщает пресс-служба Татарской национально-культурной автономии Москвы.

"За многие годы проведения в парке "Коломенское" Сабантуй стал одним из самых масштабных многонациональных праздников, где рады всем гостям. В этом году он пройдет в онлайн-формате, но узнать о нем, стать его зрителями смогут не только москвичи, но и жители других регионов нашей страны. Уверен, что все они проникнутся радостными эмоциями и духом этого замечательного праздника", - приводит пресс-служба слова руководителя Департамента национальной политики и межрегиональных связей города Москвы Виталия Сучкова.

Сабантуй - ежегодный народный праздник окончания весенних полевых работ, который отмечается более чем в 50 регионах России и 30 зарубежных странах после завершения сева. Он зародился у тюркских народов много веков назад и символизирует преемственность прошлого, настоящего и будущего, объединяя людей всех возрастов и профессий, наций и верований. Единой даты у праздника нет, в разных регионах и населенных пунктах Сабантуй отмечают в разное время.

Площадки "Московского Сабантуя" будут представлены 4 июля c 12:00 до 18:00 мск на семи каналах трансляции на сайте Автономии татар Москвы. Гостями церемонии открытия "Московского Сабантуя", сообщает пресс-служба, станут представители правительства Москвы, полномочных представительств Татарстана, Башкирии, депутаты Госдумы, а также духовные и общественные деятели. На празднике представят национальную музыку и кухню, молодежные проекты, а также национальные состязания татар - борьбу на поясах.

"В этот непростой период крайне важно сохранить традицию Сабантуя, тем самым продемонстрировать единство народов России, любовь к своей культуре и значимость национальных мероприятий", - приводит пресс-служба слова руководителя Татарской национально-культурной автономии Москвы Фарита Фарисова.

По информации пресс-службы, организаторами мероприятия выступают Татарская национально-культурная автономия Москвы, Департамент национальной политики и межрегиональных связей города Москвы, правительства Татарстана и Башкирии. Праздник пройдет при поддержке ПАО "Татнефть", межгосударственной телекомпании "МИР", Всемирного конгресса татар, телеканалов "Татарстан - Новый Век" и "Башкирское Спутниковое Телевидение", а также информационного агентства "Татар-информ".