В Великобритании впервые за три месяца откроются пабы, рестораны и гостиницы

ЛОНДОН, 4 июля. /ТАСС/. Самый масштабный этап ослабления карантина, введенного в Великобритании в марте из-за пандемии коронавируса, начинается в субботу. Начиная с сегодняшнего дня в стране впервые за более чем три месяца откроются пабы, кафе и рестораны, возобновят работу парикмахерские, библиотеки, храмы, кинотеатры, гостиницы начнут принимать постояльцев, и можно будет сходить в гости.

По аналогии с отмечаемым 4 июля в Соединенных Штатах национальным праздником сегодняшний день в некоторых британских газетах уже окрестили как "День независимости". Еще одна газета назвала этот день "Великой субботой".

Примечательно, что послабления вступают в силу не с понедельника, как это обычно делалось в Великобритании, а на выходных. В связи с этим питейные заведения, которые были закрыты с 23 марта, ожидают огромного интереса со стороны своих постоянных клиентов.

Без очередей в пабах

И все же о возвращении к той жизни, которая была до карантина, говорить пока не приходится. Посетителям в некоторых барах и пабах придется регистрироваться на входе, сообщая свою контактную информацию на тот случай, если потом выяснится, что кто-то заразился коронавирусом. Заказывать и оплачивать напитки рекомендуется через специальное приложение, заказ официанты будут доставлять за столик. Толпиться же у стойки, как это широко распространено в Великобритании, отныне нельзя.

Можно предположить, что это негативно отразится на пропускной способности пабов. Если и раньше попасть в некоторые и них в выходные было непростым делом, то сейчас это должно стать еще сложнее.

Более жесткие меры будут введены и для остальных сфер оказания услуг. Например, очереди в парикмахерских допускаются, однако ждать придется на улице, кинозалы смогут вместить куда меньше людей, чем раньше, а любителям гулять по историческим усадьбам и садам с парками придется заранее бронировать дату посещения.

Свадьбы без застолий

Показательно выглядит ситуация с организацией свадебных церемоний, которых за время карантина по стране было отменено около 73 тыс. С 4 июля вновь будет разрешена регистрация брака. Однако свадебная церемония обусловлена большим списком ограничений. Так, молодожены не смогут пригласить более 30 гостей, им рекомендуется не устраивать торжественного ужина, не поить гостей и придется обойтись без исполнения песен, так как инфекция особенно сильно передается при пении.

Кстати, именно по этой самой причине в Великобритании продолжат оставаться закрытыми театры и будут запрещены музыкальные концерты. Точно также послабления карантина не коснутся спортивных клубов, маникюрных салонов и бассейнов. Даты возобновления их работы пока не известны.

Указанные послабления карантина относятся лишь к Англии. Власти остальных трех административно-политических частей Соединенного Королевства - Шотландии, Уэльса и Северной Ирландии - принимают самостоятельные решения о порядке прекращения ограничительных мер.

По данным Минздрава Великобритании, коронавирусом в стране заразились почти 285 тыс. человек, более 44 тыс. пациентов умерли.