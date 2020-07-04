В России на учете у онколога стоят почти 4 млн пациентов

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Почти 4 млн пациентов с онкологическими заболеваниями в России находятся на учете у врача, сообщил главный внештатный специалист онколог Минздрава РФ, академик РАН Иван Стилиди.

Главные вопросы о раке. Как бесплатно провериться и что делать, если диагноз подтвердился

"В нашей стране на учете у онколога состоят почти 4 млн человек. Ежегодно злокачественные образования диагностируют более чем у 600 тыс. Все эти люди нуждаются не только в грамотном и своевременном лечении, но и в наблюдении после завершения лечения", - приводит его слова пресс-служба Минздрава.

Ранее министр здравоохранения Михаил Мурашко утвердил порядок диспансерного наблюдения за взрослыми пациентами с онкологическими заболеваниями. Как пояснили в пресс-службе Минздрава, это первый документ в России, который регламентирует наблюдение онкопациентов от момента постановки диагноза и на протяжении всей жизни.

"Согласно введенному порядку, пациент должен быть поставлен на диспансерный учет у врача-онколога по месту жительства в течение трех рабочих дней от постановки диагноза. Далее в зависимости от вида онкологического заболевания пациент проходит обследования, установленные профессиональными сообществами онкологов <...> Приказ также регламентирует частоту прохождения обследований", - говорится в сообщении.

Кроме того, согласно документу, в течение первого года от постановки диагноза пациент будет приглашаться на обследование один раз в три месяца, второго года - один раз в шесть месяцев, в течение последующих лет жизни - один раз в год. Обследование назначает онколог диспансера, первичного онкологического кабинета или центра амбулаторной онкологической помощи.

"Также впервые предусмотрена возможность дистанционных консультаций с помощью телемедицинских технологий. Маломобильные категории граждан, нуждающиеся в диспансерном наблюдении врача-онколога, могут получить необходимые консультации на дому", - добавили в пресс-службе.

"Регламентированное диспансерное наблюдение позволит врачам вовремя обнаружить рецидив заболевания. Иными словами, спасти сотни тысяч жизней, а в перспективе снизить смертность от онкологических заболеваний", - заключил Стилиди.

Борьба с онкологическими заболеваниями является одной из приоритетных задач национального проекта "Здравоохранение". За шесть лет планируется снизить смертность от онкозаболеваний до 185 случаев на 100 тыс. населения. Для достижения этой цели планируется направить почти 1 трлн рублей. Большая часть этих средств пойдет на обеспечение россиян современными лекарственными препаратами в соответствии с международными клиническими рекомендациями и протоколами лечения. В рамках проекта планируется также создать центры амбулаторной онкопомощи, повысить доступность лучевой терапии в стране до уровня 80% от потребности, а также создать референс-центры иммуногистохимических, патоморфологических и лучевых методов исследований.