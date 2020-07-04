Журналиста Азара, задержанного на пикете в центре Москвы, отпустили из полиции

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Журналиста Илью Азара, задержанного на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой в центре Москвы, отпустили из полиции. Об этом ТАСС в субботу сообщил адвокат Леонид Соловьев.

"Илья Азар покинул ОВД с обязательством о явке для составления протокола по ч. 8 ст. 20.2 КоАП РФ ("Повторное нарушение правил проведения митинга, шествия или пикетирования")", - сказал он, добавив, что журналист должен будет явиться в ОВД Замоскворечье 8 июля в 10:00.

По данным Соловьева, всего вечером в пятницу на пикете на Лубянке были задержаны 17 человек. "В настоящий момент в ОВД остаются еще семь человек", - добавил он.

Ранее в пятницу журналист Илья Азар, а также еще более десятка человек были задержаны в центре Москвы на пикете в поддержку псковской журналистки Светланы Прокопьевой, которой прокуратура требует назначить шесть лет колонии по делу об оправдании терроризма.

Уголовное дело в отношении Прокопьевой было возбуждено 5 февраля 2019 года, предварительное следствие продлевалось несколько раз. Псковская журналистка обвиняется в совершении преступления по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ ("Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма"). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 300 тыс. до 1 млн рублей либо лишение свободы на срок до семи лет. В пятницу прокуратура во время прений в Псковском областном суде попросила для журналистки шесть лет колонии общего режима с последующим запретом заниматься журналистикой в течение четырех лет.

Ранее главный редактор радиостанции "Эхо Москвы в Пскове" Максим Костиков пояснял ТАСС, что Прокопьева в эфире станции "подвергла критическому анализу ситуацию в стране в контексте произошедшего теракта в Архангельске", когда в октябре 2018 года погиб один человек. Этот материал был опубликован на сайте регионального информагентства "Псковская лента новостей" и удален по требованию надзорных органов. Псковский мировой суд оштрафовал "Эхо Москвы в Пскове" на 150 тыс. рублей за вышедший в радиоэфир материал Прокопьевой и на 200 тыс. рублей - "Псковскую ленту новостей" за публикацию текстовой версии радиопрограммы. Прокопьева является специальным корреспондентом Русской службы Би-би-си, корреспондентом "Радио Свобода", сотрудничает с "Эхо Москвы в Пскове", где выходит ее авторская программа "Минутка просветления". Ранее она возглавляла редакцию газеты "Псковская губерния".

В новость внесены изменения (01:47 мск) - добавлена информация о дате явки, уточняется часть статьи в цитате.