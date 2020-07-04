В Дагестане прошли похороны тренера Абдулманапа Нурмагомедова

"Он был примером для молодежи". Спортивный мир скорбит по Абдулманапу Нурмагомедову

"Только что завершились похороны Абдулманапа Магомедовича. Участие в них приняли родственники, друзья семьи покойного", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, в Кироваул выразить соболезнование семье Нурмагомедовых приехал глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров в сопровождении членов регионального правительства. "Их встретил глава Кизилюртовского района Магомед Шабанов. После того, как Рамзан Ахматович вместе с сопровождающими выразили соболезнование родным покойного, делегация из Чечни уехала", - уточнил собеседник агентства.

Ранее в пятницу тело Абдулманапа Нурмагомедова доставили самолетом в Махачкалу, после чего автомобилем перевезли в село, где проживал заслуженный тренер. На церемонии присутствовали близкие родственники. Ранее родные Нурмагомедова записали и распространили обращение, в котором попросили людей не приезжать на похороны в дагестанское село, ограничившись соболезнованиями в телефонном режиме из-за опасности распространения коронавирусной инфекции

О смерти Абдулманапа Нурмагомедова на 58-м году жизни стало известно в пятницу. Чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов в конце июня сообщал, что его отец перенес коронавирус, но "инфекция оставила последствия", и он находился в реанимации в одной из больниц в Москве. Изначально он был госпитализирован с пневмонией, но позднее перенес инсульт и неделю пробыл в коме.

Нурмагомедов родился в 1962 году в селе Сильди Цумадинского района, проживал в селе Кироваул Кизилюртовского района. Российский спортсмен и тренер, мастер спорта СССР по вольной борьбе. Заслуженный тренер России, старший тренер сборной команды Республики Дагестан по боевому самбо. Абдулманап Нурмагомедов воспитал 18 чемпионов мира по боевому самбо и вошел в Книгу рекордов России.