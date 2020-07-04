Адвокат: следователя СК Миниахметова задержали из-за показаний о взятке от осужденного

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Старшего следователя по особо важным делам Главного следственного управления СК РФ Руслана Миниахметова задержали из-за показаний о взятке дважды осужденного по делу о мошенничестве. Поздно вечером следствие приняло решение отпустить полковника, рассказал ТАСС его адвокат Константин Трапаидзе.

"Делом занималось управление по расследованию должностных преступлений, оперативное сопровождение управление "М" ФСБ РФ. Пытались вменить два эпизода взятки только из-за показаний лица, осужденного почти четыре года назад, в основе обвинения были только его показания. Он утверждал, что у него требовали взятку, сначала одну, потом вторую, для того, чтобы изменить меру пресечения или сделать позитивные шаги в отношении него, то есть помочь избежать наказания или уменьшить срок", - сказал адвокат.

Миниахметов не отказывался от дачи показаний и в ходе допроса заявил, что преступление не совершал. "Мы решили допрашиваться, дали обстоятельные, исчерпывающие показания, обвинение не имело под собой никаких правовых оснований", - заявил защитник.

По его словам, Миниахметов не возбуждал дело в отношении лица, давшего на него показания, оно было передано ему два месяца спустя. "И с самого начала обвиняемый в мошенничестве признавал вину, а в дальнейшем материальные ценности, о которых шла речь в показаниях осужденного, были направлены на возмещение ущерба в рамках этого преступления, оставшаяся часть возвращена ему по решению суда", - пояснил Трапаидзе.

Поздно вечером в пятницу полковник был отпущен. "В конце дня нам вручили постановление об освобождении подозреваемого и недоставлении его в изолятор временного содержания, поскольку отсутствуют для этого правовые основания", - процитировал название документа адвокат.

Ранее источник ТАСС в правоохранительных органах сообщил, что замгенпрокурора Виктор Гринь отменил постановление председателя СК Александра Бастрыкина о возбуждении уголовного дела в отношении следователя центрального аппарата СК.

Суть обвинений

В пресс-службе СК сообщали, что Главное следственное управление СК на основании материалов ФСБ возбудило уголовное дело в отношении следователя центрального аппарата ведомства по ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Получение взяток в особо крупном размере"). Как отметили в СК, было установлено, что следователь получил от обвиняемого по уголовному делу, находившемуся в его производстве, взятки в особо крупном размере за принятие решений, входивших в его должностные полномочия, в пользу взяткодателя. Следователь был задержан, ему предъявили обвинение, в суд было подготовлено ходатайство об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу.

В СК не стали называть фамилию следователя. Но, как сообщал ТАСС источник в правоохранительных органах, речь шла о следователе Руслане Миниахметове. Он расследовал в том числе уголовные дела в отношении генерал-лейтенанта ФСКН Александра Бульбова, обвиняемого в незаконном прослушивании телефонов, бывшего начальника Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД Дениса Сугробова по обвинению в коррупции, в отношении Алексея Навального - дело "Кировлеса" и дело "Ив Роше".