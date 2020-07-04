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Пандемия коронавируса нового типа

WP: в США за сутки выявили 57,5 тыс. новых случаев заражения коронавирусом

Этот суточный показатель стал максимальным с начала эпидемии в США

ВАШИНГТОН, 4 июля. /ТАСС/. Количество выявленных случаев заражения новым коронавирусом в Соединенных Штатах за сутки в пятницу вновь превысило предыдущий антирекорд с начала пандемии и составило 57 497. Об этом сообщила газета The Washington Post.

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До этого наибольшее количество случаев заболевания было зафиксировано 2 июля - 55 220. За последние девять дней такие пиковые показатели регистрировались семь раз. С ростом числа новых случаев заболевания почти в 40 штатах празднование 4 июля Дня независимости в стране было частично отменено или скорректировано с целью прекратить распространение инфекции.

При этом рекордных показателей рост количества зафиксированных случаев заражения достигал за последнюю неделю в 16 штатах. Так, наибольшее их число по стране было зафиксировано в пятницу во Флориде - 9 488. Пиковый рост заболеваемости в штате регистрируется 26-й день подряд.

В пятницу вечером президент США Дональд Трамп выступит перед своими сторонниками у горы Рашмор (штат Южная Дакота) на праздничном мероприятии в честь Дня независимости. Власти штата заявили, что не собираются контролировать выполнение медицинских рекомендаций во время выступления.

По данным Университета Джонса Хопкинса, в США выявлено более 2,79 млн случаев заражения коронавирусом, умерли 129 430 человек.

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СШАПандемия коронавируса нового типа
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