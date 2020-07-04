Власти Нижегородской области привлекут более 4,5 тыс. человек к социально значимым работам

ТАСС, 4 июля. Более 4,5 тыс. жителей Нижегородской области подключатся к социально значимым работам, в том числе в сфере озеленения и очистки зон отдыха и туризма, они также будут заниматься дезинфекцией общественных мест, оцифровкой архивов. Об этом ТАСС сообщили в субботу в областном управлении по труду и занятости населения.

"В области разработан план первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики, которым отдельно предусмотрены мероприятия по поддержке занятости населения. Так, в 40 муниципальных районах области от 634 организаций привлекут к выполнению социально значимых работ 4 517 человек", - сообщили в управлении.

Жители работают в сфере благоустройства, очистки и озеленения территории, зон отдыха и туризма, проводят дезинфекцию общественных мест, занимаются оцифровкой архивов и других документов, работают в колл-центрах.

Кроме того, помимо федеральных мер поддержки, в области начали выплачивать компенсацию, которая доводит доход жителей до прожиточного минимума трудоспособного населения - до 10,8 тыс. рублей. На такую компенсацию могут рассчитывать граждане, состоящие на учете по безработице по состоянию на 13 апреля, и те, кого с 13 марта до 8 апреля признали безработным.

Уровень регистрируемой безработицы в Нижегородской области на фоне пандемии коронавируса увеличился более чем в шесть раз. В начале II квартала начался резкое увеличение показателя, на 24 июня он составил 2,7%, в начале года был 0,4%. Численность безработных составляла 46,5 тыс. человек, а в начале года была на уровне 7,3 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 10,8 млн человек, около 520 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 667 883 случая заражения, выздоровели 437 893 человека, умерли 9 859. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране. По данным ресурса, в Нижегородской области выявлено 18 172 случаев заражения, 11 840 человек выздоровело, еще 254 - умерли.