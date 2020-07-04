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75-летие Победы

Акцию "Бессмертный полк" проведут в Железноводске в конце июля

К ней смогут присоединиться не только жители города, но и туристы

ПЯТИГОРСК, 4 июля. /ТАСС/. Власти Железноводска (Ставропольский край) планируют провести акцию "Бессмертный полк" 26 июля. Ее участники пронесут портреты более 2 тыс. бойцов, сообщил ТАСС в пятницу глава города-курорта Евгений Моисеев.

"Бессмертный полк" Железноводска снова станет в строй. Торжественное шествие на ставропольском курорте запланировано на 26 июля. Мероприятие будет организовано с учетом всех рекомендаций Роспотребнадзора", - сказал Моисеев.

По его словам, шествие начинается с главной городской площади в 10:00 мск в сторону мемориала "Вечный огонь".

"К "Бессмертному полку" смогут присоединиться не только жители, но и туристы, которые будут в это время отдыхать в наших здравницах. Параллельно готовится онлайн-версия патриотического шествия", - подчеркнул глава города-курорта.

Он отметил, что "Бессмертный полк" Железноводска насчитывает более 2 тыс. портретов бойцов.

Железноводск располагается в Ставропольском крае и входит в регион Кавказских Минеральных Вод. Это известный бальнеологический, питьевой и грязевой курорт, в котором работают 24 санатория и 15 гостиниц. На курорте применяются питьевое лечение, грязелечение, минеральные ванны, ингаляции, аэротерапия.

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РоссияСеверный КавказСКФОСтавропольский край75-летие Победы
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