Преподаватели университетов в США опасаются возвращаться в аудитории в условиях пандемии

НЬЮ-ЙОРК, 4 июля. /ТАСС/. Тысячи преподавателей в американских колледжах и университетах известили администрации своих учебных заведений о том, что они не готовы возобновить "личные" занятия и чтение лекций в условиях пандемии нового коронавируса. Об этом сообщила в пятницу газета The New York Times .

Издание, в частности, поведало о том, что в Университете штата Пенсильвания около 1 тыс. преподавателей подписали открытое письмо к администрации этого учебного заведения с требованием подтвердить их право на "принятие решения о том, как именно читать лекции и проводить встречи". В этом обращении также содержится требование предоставить преподавателям возможность вести обучение дистанционно и не раскрывать информацию о состоянии своего здоровья.

В Университете штата Иллинойс, по данным газеты, преподаватели в аналогичном обращении к администрации подчеркнули, что "было бы нереальным" ожидать от 50 тыс. студентов строгого соблюдения санитарных норм, введенных для предотвращения распространения коронавируса. В Технологическом университете штата Джорджия, по сведениям издания, преподавателей уведомили о том, что право на "дистанционное чтение лекций" будет предоставлено лишь членам персонала в возрасте старше 65 лет или преподавателям, имеющим хронические заболевания.

В администрациях ряда учебных заведений, пишет газета, заверили своих преподавателей в том, что к началу нового учебного года там будут приняты все необходимые меры предосторожности. В руководстве вузов также заявляют, что большинство студентов и значительная часть преподавателей хотят вернуться к очной форме обучения.

По данным Университета Джонса Хопкинса, который ведет "коронавирусную статистику" на основе сведений федеральных и местных властей, к концу текущей недели в США было выявлено более 2,74 млн случаев заражения коронавирусом нового типа, свыше 128,7 тыс. инфицированных умерли, более всего в штате Нью-Йорк - 32 064 человек.