В Калужской области с 6 июля начнут работу библиотеки, музеи и учреждения допобразования

ТАСС, 4 июля. Учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, а также бани и сауны, закрытые в Калужской области в связи с распространением коронавирусной инфекции, откроются 6 июля. Об этом сообщил врио главы региона Владислав Шапша.

"Хочу порадовать вас новостям о снятии ограничений. С 6 июля могут начать работу учреждения дополнительного образования, библиотеки, музеи, выставочные залы. Также открываются бани и сауны. Решение согласовано с региональным Роспотребнадзором", - написал он в Telegram-канале. Также с понедельника возобновят работу пришкольные площадки с дневным пребыванием детей, отметил Шапша.

Режим повышенной готовности и масочный режим продлены в Калужской области до 31 июля. Регион перешел ко второму этапу снятия ограничений. Работу возобновили магазины с площадью торгового зала до 800 кв. м, фитнес-центры, а также другие спортивные организации, не запрещаются прогулки и занятия спортом на свежем воздухе. Открылись для планового приема амбулаторные поликлинические отделения, разрешены плановая диспансеризация и вакцинация взрослого населения, санаторно-курортное лечение по медицинским показаниям, медицинская реабилитация, плановая госпитализация в стационары, за исключением медицинских учреждений, перепрофилированных для лечения больных с коронавирусной инфекцией.

В Калужской области выявлено 6 222 заразившихся коронавирусной инфекцией. Из них 3 801 человек выздоровел, 45 умерли.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, около 525 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано свыше 667 тыс. случаев заражения. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.