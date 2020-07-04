Вывозным рейсом из Шанхая в Москву вылетели более 250 россиян

ШАНХАЙ, 4 июля. /ТАСС/. Вывозным рейсом авиакомпании "Аэрофлот" в субботу из Шанхая в Москву вылетели 253 гражданина России. Такие данные сообщили ТАСС в генеральном консульстве РФ в Шанхае.

Перелет выполняется на самолете Boeing 777. На борту, помимо жителей Москвы, находятся пассажиры, приехавшие в Китай и из других регионов России, некоторые из них летят транзитом в Новосибирск и Уфу, сообщили в генконсульстве.

Это уже третий вывозной рейс для граждан России из Шанхая после того, как РФ в конце марта полностью остановила регулярное международное пассажирское авиасообщение. 2 мая 48 россиян были вывезены из Шанхая во Владивосток специальным рейсом авиакомпании "Аврора", а 6 мая рейсом "Аэрофлота" в Москву и Санкт-Петербург из Шанхая было доставлено 127 граждан РФ.

С 27 марта Россия из-за пандемии нового коронавируса полностью остановила международное пассажирское авиасообщение. В связи с этим для желающих вернуться на родину граждан РФ, находящихся за границей, организуют вывозные рейсы. 2 июля Росавиация объявила о продлении запрета на полеты из-за рубежа в РФ до августа.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.