Прощание с Виктором Проскуриным проходит в Москве

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Прощание с актером Виктором Проскуриным, который умер 1 июля на 69-м году жизни, началось в субботу в Театральном институте им. Б. Щукина. Десятки близких и друзей собрались в институте, который окончил артист, передает корреспондент ТАСС.

Мероприятие проходит на учебной сцене института. На самой сцене установлен гроб, окруженный цветами и венками. Над ним - портреты Проскурина.

Депутат Мосгордумы, народный артист России Евгений Герасимов рассказал журналистам, что Проскурин учился на год младше него в Щукинском институте. "Мы общались, дружили, ухаживали за девушками. После училища мы снимались вместе, в частности, три года в белорусской многосерийной картине "Время выбрало нас". Витя - очень талантливый актер, а по жизни он был миротворец", - отметил он.

Как сообщила представитель Гильдии актеров кино РФ, Проскурин будет похоронен на Троекуровском кладбище в Москве. По словам жены артиста Ирины Хонды, причиной смерти Проскурина стал приступ при хронической обструктивной болезни легких.