Коэффициент распространения коронавируса в России составил 0,99

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Коэффициент распространения коронавируса в России в субботу составил 0,99. В Москве этот показатель, отражающий темпы распространения заболевания, остался на отметке 0,87, следует из подсчетов ТАСС на основе данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусом.

В среднем по России он держится ниже единицы с 16 июня. А в столице - ровно месяц, с 4 июня.

Самый низкий показатель среди десяти регионов с наибольшим количеством заболевших фиксируется в Воронежской области - 0,84. В Ростовской области он составил 0,89, в Подмосковье - 0,9, в Ханты-Мансийском автономном округе и в Красноярском крае - 0,96.

В Иркутской области, которая в субботу вошла в десятку, обойдя по количеству заболевших Дагестан, коэффициент находится выше единицы и составляет 1,04. В Нижегородской и Свердловской областях он оказался на отметке 1,07, а в Санкт-Петербурге - 1,15.

Коэффициент распространения коронавируса показывает, сколько человек в среднем успевает заразить один инфицированный до его изоляции. Согласно рекомендациям Роспотребнадзора, регионы, где показатель равен или меньше единицы, могут при выполнении условий по наличию свободных "инфекционных" коек и по охвату тестированием приступать к смягчению ограничительных мер из-за коронавируса. Если коэффициент снижается до 0,8 и менее, регион может перейти ко второму этапу, при значении 0,5 и менее - к третьему.