Число умерших от коронавируса в России превысило 10 тыс.

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Число летальных исходов из-за коронавируса в России за сутки возросло на 168, до 10 027. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.

Суточный прирост составил 1,7% - заметно меньше, чем на протяжении конца мая и начала июня, когда смертность достигла своего пика. Условный показатель смертности в стране находится на уровне 1,49%, следует из данных штаба. В целом в мире он составляет 4,8%.

В частности, за сутки был зарегистрирован 31 летальный случай в Санкт-Петербурге, 25 - в Москве, 18 - в Красноярском крае, 8 - в Московской области, 5 - в Нижегородской области, по 4 - в Орловской и Тульской областях.

Число заражений

Число выявленных за сутки случаев заражения коронавирусом в России составило 6 632, девять дней прирост держится ниже 7 тыс.

Общее число заразившихся достигло 674 515. Пять дней суточный рост не превышает 1%.

Наименьшие темпы прироста за сутки зафиксированы в Чукотском АО (0%), Москве (0,3%), Московской области (0,5%), Северной Осетии (0,5%), Еврейской АО (0,5%), Чеченской Республике (0,5%).

В частности, новые 680 случаев были выявлены в Москве, 275 - в Московской области, 273 - в Ханты-Мансийском АО, 271 - в Санкт-Петербурге, 268 - в Свердловской области.

В настоящее время в РФ продолжают лечение 217 609 человек.

Число выздоровевших

В России после коронавируса выздоровели более 446 тыс. человек. Число выздоровевших пациентов, у которых диагностировали коронавирус, увеличилось за сутки на 8 986. Согласно данным штаба, доля выздоровевших превысила 66,2% от общего числа заразившихся коронавирусом в РФ.

В частности, за сутки были выписаны 1620 пациентов в Москве, 458 - в Московской области, 448 - в Ставропольском крае, 294 - в Нижегородской области, 276 - в Ростовской области и 251 - в Санкт-Петербурге.