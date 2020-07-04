Finnair отменила рейсы в Москву в августе

ХЕЛЬСИНКИ, 4 июля. /ТАСС/. Финский авиаперевозчик Finnair отменил рейсы в Москву в августе. Это следует из информации, размещенной в субботу в системе бронирования компании.

Предварительное бронирование билетов в настоящее время доступно только с 1 сентября. Вместе с тем в системе бронирования в августе пока остаются доступными для бронирования рейсы "Аэрофлота" в Москву, которые российская авиакомпания выполняет совместно с Finnair. При этом Finnair, согласно информации на данный момент, в августе планирует летать в один российский город - Санкт-Петербург.

В мае финская авиакомпания перевезла на 97,9% пассажиров меньше, чем за аналогичный период 2019 года, из-за ограничений, введенных на фоне пандемии коронавируса.

Finnair рассчитывает, что через два или три года сможет вернуть объем пассажироперевозок на своих самолетах, упавший на фоне пандемии коронавируса, на уровень прошлого года. В 2019 году компания перевезла 14,7 млн пассажиров.

19 марта по 13 мая Финляндия закрыла границы, чтобы помешать распространению коронавируса. С 14 мая границы внутри Шенгенской зоны открылись для поездок в рабочих целях и при неотложных обстоятельствах, возобновилось обучение в школах и дошкольных учреждениях. С 15 июня Финляндия открыла границы для поездок в страны Балтии и государства Северной Европы, за исключением Швеции. Граница с РФ останется закрытой до 14 июля.

Международное авиасообщение между Россией и другими странами было приостановлено 27 марта по решению правительства РФ.