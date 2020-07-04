В Каталонии изолируют район с населением в 200 тыс. человек из-за пандемии

МАДРИД, 4 июля. /ТАСС/. Правительство Каталонии приняло решение ввести дополнительные ограничительные меры в районе Сегрия (провинция Льейда) с населением более 200 тыс. человек из-за роста числа инфицированных новым коронавирусом. Об этом заявил в субботу глава кабмина автономии Ким Торра.

"Мы решили ввести ограничения по периметру Сегрии из-за данных, которые подтверждают слишком значительный рост числа инфицированных COVID-19, - уточнил он. - Это сложное решение, которое вступает в силу сегодня в полдень, ограничивая въезд и выезд [из района]". "Приоритетом правительства [Каталонии] являются жизнь и здоровье людей, и оно примет все необходимые меры и решения", - добавил Торра, не назвав даты окончания изоляции.

С начала распространения инфекции в Испании было выявлено более 250 тыс. случаев заражения коронавирусом, свыше 28,3 тыс. пациентов умерли. В середине марта в стране был введен режим повышенной готовности. Эта мера позволила ограничить передвижение населения. Действие режима завершилось 21 июня.