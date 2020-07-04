Переливание плазмы перенесших коронавирус в Петербурге помогло вылечить 60 пациентов

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 4 июля. /ТАСС/. Переливание плазмы крови с антителами к новой коронавирусной инфекции в Санкт-Петербурге за два месяца помогло вылечить 60 пациентов, сообщили в субботу в пресс-службе вице-губернатора города Олега Эргашева.

"Менее чем за 2 месяца 84 больным в угрожающем жизни состоянии перелито 164 дозы антиковидной плазмы. Больные показали положительную динамику. 60 пациентов выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

Лечение пациентов с новой коронавирусной инфекцией при помощи переливания плазмы проводится в Городских больницах №40, №20 и №2, Клинической больнице Святителя Луки, Больнице Святого Георгия, Мариинской больнице, Александровской больнице, Центре им. В. А. Алмазова. Первый забор антиковидной плазмы состоялся в Санкт-Петербурге 7 мая. За этот период заготовили 66,9 литров плазмы, которую используют для лечения пациентов в тяжелом состоянии.

"Терапия гипериммунной плазмы от пациентов, перенесших инфекцию COVID-19, показывает хорошие результаты. Это один из наиболее эффективных методов лечения заболевания, вызванного коронавирусом, при отсутствии вакцины",- процитировали Эргашева в пресс-службе.

Забор плазмы происходит на Городской станции переливания крови. Самое главное условие для доноров - наличие документально подтвержденного положительного исследования на коронавирус и двух последних отрицательных тестов. После выздоровления должно пройти не меньше двух недель. Предпочтение отдается донорам, у которых заболевание проходило в средне-тяжелой форме. Кровь могут сдать люди в возрасте от 18 до 55 лет, среди противопоказаний - некоторые хронические и инфекционные заболевания.

По последним данным, в Петербурге выявили 25 261 случай заражения коронавирусом, по этому показателю он занимает третье место среди регионов России после Москвы и Подмосковья. Выздоровели после заражения 19 746 человек, умерли 1 303.