В Калининградской области откроют все группы в детских садах до 24 июля

КАЛИНИНГРАД, 4 июля. /ТАСС/. Все группы в детских садах Калининградской области, за исключением учреждений, находящихся на капитальном ремонте, будут открыты в период с 13 по 24 июля. Об этом сообщила в субботу пресс-служба областного правительства.

"В связи с тем, что полноценное открытие детских садов может быть обеспечено только на третьем этапе снятия ограничений, принято решение, что до 10 июля продолжится расширение дежурных групп для детей, у которых работают родители <...> С 13 по 24 июля будут открыты все группы во всех детских садах, за исключением учреждений, закрытых на капитальный ремонт [25 детских садов в области, в том числе 12 в Калининграде]", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее сообщалось, что детские сады в Калининградской области с 6 июля начнут переходить на штатный режим работы.

По данным областных властей, сейчас в регионе открыты 744 дежурные группы в 185 детских садах, их посещают около 9,5 тыс. детей - 20% от всех дошкольников. Решения об открытии дополнительных дежурных групп будет приниматься на заседаниях оперативного штаба. Наполняемость групп составит не более 15 человек, приоритетное право получат дети, у которых работают родители, и семьи, находящиеся в трудной жизненной ситуации. Ограничения по наполняемости касаются и частных детских садов. Всего в области, с учетом 25 находящихся на ремонте, 276 детских садов на 52 тыс. детей.

Сообщается также, что поэтапное открытие загородных детских оздоровительных лагерей в области начнется с 6 июля. Ранее планировалось начать это делать с 1 июля. "Из-за углубленного медицинского обследования часть смен в загородных учреждениях сдвигается. На данный момент получено разрешение на открытие лагеря "Алые паруса" на Куршской косе. Ожидают результатов сотрудники Центра развития одаренных детей, лагерей им. Гайдара, им. Терешковой, "Жемчужина", "Огонек", "Юность", "Чайка", "Мечта", работники других лагерей сейчас проходят обследование. В этом году не будет работать лагерь "Олимп", - говорится в сообщении.