В РПЦ опасаются за судьбу византийских мозаик в соборе Святой Софии

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) выразил опасения за судьбу византийских христианских мозаик в соборе Святой Софии в Стамбуле, если памятнику будет возвращен статус мечети. По его мнению, высказанному в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу, превращение собора в мечеть станет актом неуважения к чувствам миллионов христиан во всем мире.

"Если такое решение (о превращении собора в мечеть - прим. ТАСС) будет окончательно принято, конечно, это вызовет большую скорбь у православных христиан всего мира. Ведь храм Святой Софии является общехристианской святыней, и мы не можем, конечно, пересматривать то, что происходило в прошлом. <...> Те мозаики, которые сейчас в храме имеются, они сохранились чудом, потому что были замазаны штукатуркой. Они были раскрыты уже только в новейшее время. Вот какова будет судьба этих мозаик, как будет функционировать это здание, если оно будет снова превращено в мечеть, и почему турецкое руководство с неуважением относится к чувствам миллионов христиан, миллионам православных верующих?", - сказал архиерей.

Ранее телеканал CNN Turk сообщил, что Государственный совет Турции провел 2 июля заседание для обсуждения вопроса о возможном изменении статуса собора Святой Софии. Обсуждение, по данным канала, продлилось всего 17 минут. По его итогам сообщалось, что решение Госсовета будет распространено в течение ближайших 15 дней. Поручение проработать вопрос об изменении статуса собора президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган дал на заседании главного совета Партии справедливости и развития, председателем которой является.

Софийский собор в Стамбуле - памятник византийского зодчества, который был возведен в 532-537 годах по указанию императора Юстиниана. После падения Византийской империи в 1453 году собор был переделан в мечеть. В 1935 году, согласно декрету правительства Турции, подписанному основателем современного турецкого государства Мустафой Кемалем Ататюрком, собор стал музеем, а с фресок и мозаик были счищены скрывавшие их слои штукатурки. В 1985 году здание было включено в число памятников всемирного наследия ЮНЕСКО.