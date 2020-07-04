В РПЦ назвали дискриминационным черногорский закон "О свободе вероисповедания и убеждений"

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Председатель Синодального отдела внешних церковных связей (ОВЦС)Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев) назвал дискриминационным принятый в Черногории закон, подразумевающий изъятие собственности у Сербской православной церкви (СПЦ) на территории страны. Такое мнение он высказал в эфире передачи "Церковь и мир" на телеканале "Россия-24" в субботу.

"Решение это с самого начала было дискриминационным, потому что принят закон о фактически национализации церковной собственности. Причем эту церковную собственность после национализации государство может передать какой угодно структуре, в том числе и неканонической черногорской церкви, которая является крайне немногочисленной, не пользуется никаким авторитетом, но на базе которой, по-видимому, черногорские власти пытаются создать национальную церковь. Попытки диалога между Сербской православной церковью в Черногории и черногорским руководством пока не увенчались успехом", - сказал архиерей.

По мнению председателя ОВЦС, черногорские власти намерены создать свою собственную "карманную" церковь в границах Черногории, которая своим существованием будет подкреплять независимость государства. "Даже в Китае сейчас достигнут компромисс между Ватиканом и китайскими властями о том, что избрание епископов будет утверждаться в Риме. И никто не говорит, что это вмешательство во внутренние дела. Поэтому сама по себе постановка вопроса в Черногории, она является ложной, ошибочной и опасной, она уже взорвала Черногорское общество", - добавил митрополит Иларион.

Прихожане СПЦ проводят в Черногории, Сербии и Республике Сербской (в составе Боснии и Герцеговины) массовые акции протеста против притеснения СПЦ в Черногории, где в ночь на 27 декабря 2019 года парламент принял закон "О свободе вероисповедания и убеждений и правовом положении религиозных общин". Он предусматривает изъятие церковной собственности у СПЦ, речь идет более чем о 650 святынях, включая известный в православном мире монастырь Острог.

Президент Сербии Александар Вучич на совместной пресс-конференции с главой МИД РФ Сергеем Лавровым в Белграде заявил, что попросил Россию о защите православной церкви на Балканах.