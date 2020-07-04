В России запущена обучающая программа по выявлению фейков

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Онлайн-программа "Право знать: инструменты распознавания достоверной информации" запущена мастерской управления "Сенеж". Об этом сообщила в субботу пресс-служба автономной некоммерческой организации (АНО) "Россия - страна возможностей".

"Первыми участниками программы станут победители и финалисты трех сезонов конкурса управленцев "Лидеры России". Обучение заочное (с использованием современных образовательных технологий) и будет проходить в период с 27 июля по 4 декабря 2020 года", - говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что в рамках программы слушатели узнают о критериях оценки правдивости информации и способах выявления фейковых новостей, приемах, которые позволят рационально воспринимать получаемую информацию.

"Научиться, как уметь отличать правду от неправды, становится критически важным для любого управленца. Ранее, в оффлайн управлении, все можно было проверить вручную. В сегодняшней жизни управленца это часто невозможно, потому что объекты управления разбросаны далеко, пространство управления колоссально, очень много из него связано с онлайн взаимодействием, в котором "руками" не проверишь. Это означает, что большой вызов для каждого управленца - уметь и в таком мире, с сегодняшними скоростями получения информации, ее анализировать, обрабатывать, принимать правильные решения", - приводятся в сообщении слова первого заместителя руководителя администрации президента РФ Сергея Кириенко.

В свою очередь, генеральный директор АНО "Россия - страна возможностей" Алексей Комиссаров отметил, что сейчас фейки касаются не только сферы политики, они давно вошли в повседневную жизнь каждого человека через тревожные слухи и домыслы, ложь в родительских школьных чатах, попытки мошенников получить доступ к конфиденциальной информации.

"Современному лидеру для принятия решений нужны определенные компетенции. Одна из них - умение отделить ложную, не подкрепленную ничем информацию, от фактов. Эта компетенция становится конкурентным преимуществом. Именно этим "Лидеры России" займутся во время образовательного курса "Право знать". Они будут прокачивать свое критическое мышление и учиться правильно разделять информационные потоки на откровенно ложные и достоверные - те, что можно проверить и подкрепить фактами", - цитирует Комиссарова пресс-служба.