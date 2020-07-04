В Твери по решению суда закрасили портрет Солженицына на жилом доме

ТАСС, 4 июля. Портрет писателя Александра Солженицына, нанесенный на стену пятиэтажки в Твери, закрасили по решению суда. Об этом ТАСС в субботу сообщили в пресс-службе администрации города.

"Граффити с изображением Солженицына закрашено по решению суда", - сказала собеседница агентства. Она уточнила, что суд был инициирован после обращения жильцов, которые были против рисунка. Портрет появился на стене дома в 2018 году.

Александр Солженицын - прозаик, драматург, поэт, публицист, лауреат Нобелевской премии по литературе (1970), родился 11 декабря 1918 года в Кисловодске. В 1941 году был мобилизован на фронт и служил в артиллерийских войсках. В феврале 1945 года был арестован за резкие антисталинские высказывания в письмах к другу детства Николаю Виткевичу, а в июле 1945 года осужден на восемь лет исправительно-трудовых лагерей. Пережитое в эти годы отражено писателем в таких произведениях как "Олень и шалашовка" (1954), "Дороженька" (1952), "В круге первом" (1958), "Архипелаг ГУЛАГ" (1968). Среди других известных произведений писателя - "Один день Ивана Денисовича" (1959), "Матренин двор" и "Случай на станции Кречетовка" (1963), "Раковый корпус" (1966), "Красное колесо" (1969-2000).

В феврале 1974 года Солженицына арестовали, его обвинили в государственной измене и лишили советского гражданства. Некоторое время писатель с семьей жил в Швейцарии, в Цюрихе, после чего переехал в США. В августе 1990 года Солженицыну вернули советское гражданство, в 1994 году он вернулся в Россию. Писатель умер 3 августа 2008 года.