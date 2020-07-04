Бесплатные путевки в Анапу выделили медикам Кубани, борющимся с коронавирусом

КРАСНОДАР, 4 июля. /ТАСС/. Анапский курорт Miracleon, включающий сеть четырехзвездочных отелей и детский санаторий, организовал отдых 120 медиков и 40 их детей, сообщается в субботу в Telegram-канале администрации Краснодарского края.

"Эта инициатива получила поддержку, и между медперсоналом были распределены путевки на общую сумму 5 млн рублей. Первые гости из списка, сформированного краевым Минздравом, уже прибыли в четыре отеля Анапы. Их отдых продлится неделю. Смены в детском санатории пройдут с 23 июля по 13 августа и с 15 августа по 4 сентября", - говорится в сообщении.

За последние сутки в крае подтверждены 59 случаев новой коронавирусной инфекции, значительного прироста не наблюдается, сообщили в региональном оперштабе. Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 6 218.