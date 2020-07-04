Субсидии для предприятий, концерты для автомобилистов. Главное о коронавирусе за 4 июля

Глава ГИБДД считает, что смертность на платных трассах в России к 2024 году достигнет нуля

Согласно национальному проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги", смертность на российских трассах к 2024 году должна снизиться до четырех человек на 100 тыс. населения

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