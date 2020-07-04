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Пандемия коронавируса нового типа

Субсидии для предприятий, концерты для автомобилистов. Главное о коронавирусе за 4 июля

© Сергей Бобылев/ТАСC
Коротко об основных новостях в Москве, России и мире

Россия

  • Всего зафиксировано 674 515 тыс. случаев заражения, из них новых — 6 632. За сутки умерли 168 человек, за весь период — более 10 027 человек.
  • Михаил Мишустин утвердил выдачу субсидий на профилактику коронавируса для 500 тыс. предприятий. Заявления на выплату можно будет подать с 15 июля по 15 августа.
  • Правительство России одобрило выделение 11 млрд рублей на дополнительные выплаты социальным работникам и медикам, участвующим в борьбе с коронавирусом.
  • "Уральские авиалинии" задействовали все самолеты в выполнении рейсов. Ранее сообщалось, что авиакомпания из-за пандемии коронавируса в мае потеряла 94% объема перевозок.
  • В Пензенской области работающие с пациентами с COVID-19 медики получили квартиры, а на Кубани — путевки в Анапу.

Москва

Мир

  • Всего зафиксировано более 11 млн. случаев заражения, умерли более 525 тыс. человек.
  • Число заразившихся коронавирусом в Бразилии превысило 1,5 млн.
  • В Индии выявили максимальное для страны число случаев заражения коронавирусом за сутки — заболели 22 771 человек. Общее число инфицированных достигло 648 315.
  • В Англии с сегодняшнего дня откроются пабы, кафе и рестораны, возобновят работу парикмахерские, библиотеки, храмы, кинотеатры, гостиницы и можно будет ходить в гости.
Теги
Пандемия коронавируса нового типа
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