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Пандемия коронавируса нового типа

Число инфицированных коронавирусом в Африке приблизилось к 445 тыс.

По данным ВОЗ, количество умерших от инфекции на континенте составило 10 847

ПРЕТОРИЯ, 4 июля. /ТАСС/. Число заразившихся коронавирусом в странах Африки за сутки возросло на 29 609, до 444 983. Число умерших увеличилось на 224, до 10 847, сообщило в субботу региональное представительство Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его информации, число выздоровевших на континенте составило 214 тыс. Больше всего инфицированных зарегистрировано в ЮАР - 177 124, там же из-за коронавируса умерли 2 952 человека. Наибольшее число умерших зафиксировано в Египте - 3 201. В Алжире зарегистрировано 937 летальных исходов.

В странах южнее Сахары по числу инфицированных за ЮАР следуют Нигерия (27 564 заразившихся и 628 умерших) и Гана (18 892 и 117).

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Пандемия коронавируса нового типа
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