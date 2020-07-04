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МИД просит россиян, получивших матпомощь после возвращения из-за рубежа, вернуть средства

Ведомство направило соответствующих сообщения нескольким тысячам человек

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. МИД РФ направил нескольким тысячам россиян, которые вернулись из-за рубежа без уведомления, сообщения с просьбой вернуть перечисленные ранее в качестве помощи в условиях коронавируса средства.

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Из-за пандемии и закрытия границ большинством стран десятки тысяч граждан РФ оказались в сложном положении, правительство в апреле установило материальную помощь тем, кто пока не может вернуться на родину.

Как пояснили ТАСС в пресс-службе Минкомсвязи, рассылка была организована через портал Госуслуг "для нескольких тысяч человек на основе данных, которые предоставил МИД". Пользователи получили следующие сообщения: "По информации МИД России, ввиду неисполнения обязательства по информированию о своем возвращении в Россию, Вам были излишне перечислены бюджетные средства <...>. Предлагаем в течение пяти рабочих дней с даты поступления настоящего уведомления вернуть эту сумму в доход бюджета", - говорится в направленном уведомлении (подлинность подтвердили в Минкомсвязи). Там уточнили, что в сообщениях также указана подлежащая возврату сумма и реквизиты.

30 мая кабмин опубликовал постановление об изменениях в положении о социальной поддержке граждан, не имеющих возможности вернуться в Россию. Согласно документу, застрявшие за рубежом россияне могут получать материальную помощь только в период нахождения за пределами России. В постановлении также отмечается, что будет открыт специальный счет, на который можно будет добровольно перечислить ошибочно или в излишнем размере поступившие в качестве помощи средства.

Теги
РоссияПандемия коронавируса нового типаСитуация с возвращением россиян из-за рубежа
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