В Театре эстрады рассказали о состоянии Геннадия Хазанова

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Народный артист РСФСР Геннадий Хазанов проходит плановое лечение в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева, в воскресенье планирует вернуться домой. Об этом говорится в сообщении на сайте Театра эстрады, художественным руководителем которого он является.

"Руководство Театра эстрады сообщает нашим зрителям и поклонникам Геннадия Викторовича Хазанова, что наш любимый артист и художественный руководитель Театра эстрады жив и здоров, находится на плановом обследовании в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии им. А. Н. Бакулева и уже завтра будет дома", - говорится в сообщении.

Ранее Telegram-каналы и СМИ распространили информацию о госпитализации Хазанова в связи с проблемами с сердцем. В беседе с ТАСС артист сообщил, что чувствует себя хорошо, врачей не вызывал.

Хазанов - известный российский актер, артист эстрады, народный артист РСФСР (1991). Художественный руководитель Московского театра эстрады (1997- настоящее время). Снимался в фильмах "Маленький гигант большого секса", "Полицейские и воры" и др. Лауреат Государственной премии РФ (1996).