Ярославский избирком не подтвердил информацию о 300 лишних голосах

ТАСС, 4 июля. Избирательная комиссия Ярославской области провела проверку информации о якобы лишних 300 голосах за поправки к Конституции РФ на участке № 2612 и не выявила нарушений. Об этом ТАСС в субботу сообщил председатель ярославского избиркома Олег Захаров.

Telegram-канал Baza в субботу сообщил о том, что 300 голосов за конституцию появились после того, как был подписан итоговый протокол. Со ссылкой на одного из членов избиркома отмечается, что якобы забыли посчитать бюллетени после голосования на придомовых территориях.

"Мы провели проверку - там нет никаких нарушений. Протокол соответствует тем цифрам, которые отражены в системе ГАС "Выборы". Подняли документы участка № 2612, там все соответствует данным государственной автоматизированной системе [где документы публикуются после подписания протокола]", - сказал собеседник агентства.

Захаров отметил, что опубликованные в сети документы не являются ни копией протокола, ни самим протоколом, потому как нет подписи секретаря комиссии. Он предположил, что возможно в интернете появился черновик.

Поправки к конституции поддержали 68,29% жителей Ярославской области, против высказались 30,84% избирателей. Явка составила 55,85%.