{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Пандемия коронавируса нового типа

ВОЗ прекратила испытания гидроксихлорохина и лопинавира/ритонавира на пациентах с COVID-19

Предварительные результаты испытаний показали, что эти препараты не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов

ТАСС, 4 июля. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) остановила испытания гидроксихлорохина (лекарство против малярии) и лопинавира/ритонавира (антиретровирусный препарат) на госпитализированных пациентах с коронавирусом. Об этом сообщается в заявлении, опубликованном в субботу на сайте организации.

На эту тему
Все о коронавирусе: подборка актуальных материалов

Согласно документу, решение было принято по рекомендации международного руководящего комитета так называемого испытания солидарности, направленного на разработку средства от коронавируса. В его рамках было проведено сравнение влияния на смертность от вызываемого вирусом заболевания двух данных препаратов и стандартов оказания медицинской помощи.

"Предварительные результаты испытаний показали, что гидроксихлорохин и лопинавир/ритонавир не вызывают или практически не вызывают снижения смертности среди госпитализированных пациентов с COVID-19", - говорится в заявлении ВОЗ. Уточняется, что заключение касается исключительно тестирования этих средств на инфицированных коронавирусом в лечебных учреждениях.

17 июня эксперт ВОЗ Анна Мария Рестрепо уже заявляла об остановке испытаний гидроксихлорохина в качестве лекарства для борьбы с коронавирусом.

Теги
Пандемия коронавируса нового типа
Ярославский избирком не подтвердил информацию о 300 лишних голосах
Председатель регионального избиркома отметил, что опубликованные в сети документы не являются протоколом, так как на них нет подписи секретаря комиссии
Читать полностью