В РПЦ считают, что вопросы церкви к лишенному сана схиигумену Сергию справедливы

МОСКВА, 4 июля. /ТАСС/. Паства духовника Среднеуральского женского монастыря схиигумена Сергия (Романова) должна понять, что вопросы церковного суда к схиигумену были справедливы, но он не воспользовался возможностью ответить на них, не явившись на заседания суда. Такое мнение высказал в субботу в эфире YouTube-канала "Соловьев LIVE" председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

"Очень важно, чтобы (люди, которые поддерживают схиигумена Сергия - прим. ТАСС) поняли, что отцу Сергию были заданы совершенно справедливые, правильные и неизбежные вопросы, на которые, повторяю, не последовало никакого объяснения", - сказал он.

Легойда отметил, что у схиигумена Сергия были возможности ответить перед церковным судом. "Возможности, которые у него были для того, чтобы как-то объяснить свое поведение, ответить на претензии, он не использовал. Причем все это время он нарушал те предписания, которые священноначалием были ему сделаны. <…> Тем не менее, церковь по-прежнему ждет его покаяния и того, что он с христианским смирением примет то, что сейчас произошло", - сказал председатель Синодального отдела.

Церковный суд Екатеринбургской епархии 3 июля лишил сана схиигумена Среднеуральского женского монастыря Сергия (Романова) в связи с нарушением священнической присяги, монашеских обетов и священных канонов. Он был отстранен от проповедей 27 апреля после появления видеозаписи, на которой призвал людей выходить на улицы и посещать храмы, несмотря на режим самоизоляции, а также называл ситуацию с коронавирусом "псевдопандемией".

Руководитель епархиального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ протоиерей Максим Миняйло сообщил в тот же день журналистам, что в церковный суд стали поступать обращения от людей, утверждающих, что они являются свидетелями жестокого обращения с детьми на территории монастыря. Эту информацию подтвердил Легойда.