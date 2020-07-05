В Казахстане вводят карантин на две недели

НУР-СУЛТАН, 5 июля. /ТАСС/. Власти Казахстана с воскресенья вводят карантинные меры на 14 дней из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заражений коронавирусом. Казахстанские врачи, по данным на утро 4 июля, выявили за сутки 1 644 новых случая заражения, включая бессимптомные, что на 143 больше, чем днем ранее. Общее число инфицированных достигло 45 719, выздоровели 15 556 пациентов, 188 человек умерли.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев на совещании по мерам противодействия распространению коронавируса 29 июня отметил, что с момента снятия ограничений 11 мая в Казахстане количество случаев заражения увеличилось в семь раз. По его мнению, во многом это связано с недостатками в работе ряда госорганов. Режим ЧС действовал в стране с 16 марта по 11 мая, впоследствии в регионах сохранили различные карантинные меры, которые принимали местные власти.

С целью принятия экстренных мер по стабилизации эпидемиологической ситуации Токаев поручил правительству внести предложение по вопросу введения жесткого карантина.

Международное авиасообщение

Следуя поручению президента, 2 июля госкомиссия под председательством премьер-министра Аскара Мамина приняла решение о введении с 5 июля ряда ограничительных карантинных мер на 14 дней. Они предусматривают сохранение международного авиасообщения без дальнейшего увеличения списка стран. Рейсы выполнялись по двум направлениям - в Турцию и Южную Корею, однако 3 июля турецкая сторона уведомила власти Казахстана о том, что въезд их граждан на турецкую территорию ограничен, за исключением тех, кто имеет вид на жительство и разрешение на работу.

В соответствии с решением госкомиссии внутренние авиарейсы по 45 направлениям будут по-прежнему выполняться. Однако сократят объемы пассажирских железнодорожных перевозок - будет приостановлено движение пригородных пассажирских поездов. Приостановят пассажирское автобусное сообщение между регионами, а также ограничат работу общественного транспорта. В ряде регионов эти меры решили ужесточить. Например, в Нур-Султане с 5 июля на две недели приостановят движение общественного транспорта. В это время проведут дезинфекцию автобусов и автопарков.

Запрет на массовые мероприятия

Кроме того, будут запрещены массовые мероприятия. Нельзя собираться в группы из более чем трех человек. Ограничен выход на улицу людей старше 65 лет. Однако сохраняется возможность проводить индивидуальные тренировки на улице. Закрыты будут торгово-развлекательные центры, ночные клубы, театры, музеи, кинотеатры, салоны красоты, парикмахерские, спортивные залы, фитнес-центры, бассейны, крытые рынки, пляжи, аквапарки, выставки, религиозные объекты, детские дошкольные учреждения (кроме дежурных групп), детские оздоровительные лагеря, фудкорты.

Власти Казахстана подчеркнули необходимость сохранения дистанционной формы работы для не менее 80% сотрудников госорганов, национальных компаний и иных организаций. Медицинские центры продолжат работать по предварительной записи. Будут работать аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки, а также ряд строительных и промышленных предприятий, объекты оказания услуг населению - автомойки, ремонтные мастерские, центры обслуживания населения, банки.

При этом в правительстве отметили, что в зависимости от дальнейшего развития ситуации эти ограничительные меры могут быть продлены на две недели либо ужесточены.