В Бурятию прибыл первый после перерыва из-за пандемии чартерный авиарейс со 160 туристами

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Первый рейс чартерной программы со 160 туристами прибыл в Бурятию после перерыва из-за коронавируса. Поездку для москвичей при поддержке Ростуризма организовал туроператор "TUI Россия", сообщили журналистам в воскресенье в Минтуризма республики.

"Стартовала чартерная программа в Бурятию, организованная при поддержке Федерального агентства по туризму. Гостей ждет незабываемое знакомство с республикой, ее достопримечательностями, культурой и обычаями народов, живущих в регионе, и, конечно, с озером Байкал. "Уральскими авиалиниями" прибыла первая группа туристов. Всего с 5 июля по 22 сентября в республике по чартерной программе побывают более 1,7 тыс. туристов", - сказали в министерстве.

По чартерной программе вылеты из Москвы запланированы с частотой один раз в девять дней.

Со 2 июля в Бурятии сняты ограничения по приему туристов из других регионов. Региональным Управлением Роспотребнадзора подготовлены рекомендации для владельцев коллективных средств размещения и турбаз по обеспечению эпидемиологической безопасности. Совместно с Минздравом Бурятии эпидемиологи разработан алгоритм действий при обнаружении гостей из других регионов с признаками коронавируса в условиях туристского сезона.

Ранее глава Бурятии Алексей Цыденов сообщал, что в республике для гостей подготовлена интересная программа. Помимо отдыха на Байкале это посещение Иволгинского дацана - центра традиционного буддизма в России, где можно увидеть мировую реликвию - нетленное тело Хамбо ламы Даши-Доржо Итигэлова. Также в пакетном туре значится посещение общины старообрядцев, семейской деревни Десятниково, официальной признанной одной из самых красивых деревень России. Кроме того, гости увидят Гуннское городище, ему 2,5 тыс. лет, 33-метрового Будду, Посольский монастырь, побывают в Центре восточной медицины - это единственное в России государственное лечебно-оздоровительное учреждение, в котором лицензированы практики традиционной медицины.

В мае вице-премьер - полпред президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев поручил федеральным министерствам совместно с главами регионов разработать меры, которые помогут привлекать на Дальний Восток туристов и позволят поддержать местную туротрасль после пандемии коронавируса.