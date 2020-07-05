СМИ: три человека могли умереть в Китае в 2012 году из-за вируса, близкого к SARS-CoV-2

ЛОНДОН, 5 июля. /ТАСС/. Вспышка заболевания, вызванного коронавирусом, наиболее близким генетически к SARS-CoV-2 (коронавирус нового типа), могла произойти в 2012 году в Китае и привести к смерти трех человек. Как говорится в журналистском расследовании, опубликованном в воскресенье британской газетой The Sunday Times , образцы потенциально смертельного вируса больше шести лет хранились в Уханьском институте вирусологии (КНР).

Как утверждают авторы публикации, китайские исследователи, обнаружившие и изучавшие коронавирус под названием RaBtCov/4991, которое впоследствии поменялось на RaTG13, умалчивали о его возможной связи со вспышкой, произошедшей в 2012 году. Переименование вируса, которое один из собеседников издания объяснил изменениями в международной научной номенклатуре, дополнительно запутало ситуацию. У экспертов, опрошенных The Sunday Times, также вызывает вопросы малое количество публикаций, посвященных изучению нового вируса, учитывая его потенциальную опасность для человека. В институте пока не ответили на запросы, полученные от сотрудников британского издания.

Летучие мыши

Ссылаясь на диссертации двух врачей из КНР, The Sunday Times сообщает, что в середине 2012 года в больницу в Куньмине (провинция Юньнань) в течение недели поступили шесть мужчин с тяжелой пневмонией, участвовавших в очистке заброшенной медной шахты от экскрементов летучих мышей. У пациентов наблюдались симптомы, напоминающие заражение коронавирусом SARS-CoV-1 - возбудителем атипичной пневмонии, эпидемия которой произошла в 2002-2003 годах, охватив 26 стран. Анализы не подтвердили этот диагноз, однако впоследствии у четырех пациентов (двое к тому моменту уже умерли) в крови были обнаружены антитела к неизвестному, но похожему на SARS-CoV-1 коронавирусу. В общей сложности трое из заболевших не выжили. Хотя заболевание, которое привело к их смерти, тогда так и не было установлено, медики подозревали, что его вызвал новый коронавирус, которым шахтеры заразились от летучих мышей.

Опасную шахту изучили китайские ученые, в том числе из Уханьского института вирусологии, куда ранее были переданы образцы крови заболевших. Команду исследователей возглавляла эксперт-вирусолог Ши Чжэнли, специализирующаяся на заболеваниях рукокрылых. Во взятых в пещере образцах экскрементов 276 летучих мышей, принадлежащих к шести видам, было обнаружено много различных коронавирусов, в том числе единственный новый штамм, похожий на SARS-CoV-1. Итоги проделанной работы были описаны в вышедшей в 2016 году научной статье, в которой ничего не говорится о вспышке 2012 года и ее возможных жертвах.

Вспышка в Китае

Очередное упоминание открытого тогда вируса содержится в публикации, подготовленной Ши Чжэнли и ее коллегами для журнала Nature и вышедшей в свет 3 февраля 2020 года. В ней впервые приводилось описание вируса, впоследствии получившего название SARS-CoV-2, и говорилось о том, что его первоначальными носителями могли быть летучие мыши. В статье также содержится информация о том, что новый коронавирус генетически на 96,2% идентичен близкому к нему вирусу RaTG13, "ранее обнаруженному среди популяции летучих мышей Rhinolophus affinis в провинции Юньнань".

В этой статье также не упомянуты события 2012 года, однако в июньском интервью журналу Scientific American Ши Чжэнли рассказывает о своей работе в провинции Юньнань и судьбе шахтеров. По ее словам, причиной их смерти стала полученная при работе грибковая инфекция, однако с учетом условий в шахте заражение людей каким-нибудь коронавирусом "было лишь вопросом времени".

Теории о вирусе

The Sunday Times отмечает, что вопрос о происхождении нового коронавируса, распространившегося по миру в этом году и вызвавшего пандемию, остается открытым и будет изучаться экспертной группой Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), которая должна приступить к работе в КНР уже в ближайшие дни.

В последние месяцы получила распространение теория о том, что новый вирус был якобы искусственно создан в Уханьском институте вирусологии или распространился в результате халатности, допущенной в единственной в КНР лаборатории максимального класса безопасности BSL-4 в Ухане. Китайские власти неоднократно опровергали эту версию.

Против нее выступает и Ши Чжэнли, заявившая в том же интервью Scientific American, что проверка документации, касающейся работы с собранными ею и ее коллегами образцами патогенов, не выявила каких-либо нарушений техники безопасности. Вместе с тем команда Ши Чжэнли ранее публиковала работы, посвященные генетической модификации коронавирусов, осуществлявшейся в институте в 2015-2017 годах. Эксперты не исключают, что в уханьской лаборатории могли проводиться и остающиеся в секрете эксперименты.

Как предполагается, вспышка заболевания, вызванного коронавирусом нового типа (COVID-19), началась именно в Ухане - в 1,5 тыс. км от юньнаньских пещер, где обитают летучие мыши, являющиеся носителями наиболее близких к SARS-CoV-2 вирусов. Специалисты, опрошенные The Sunday Times, предлагают этому несколько объяснений, помимо утечки возбудителя болезни. Среди таких теорий - появление на уханьском рынке животного неустановленного вида (возможно, панголина), которое было промежуточным носителем мутировавшего коронавируса, либо заражение молодого уханьского специалиста новым вирусом в ходе экспедиции в Юньнань или другие провинции на юге Китая.

Собеседники издания разошлись в оценках того, можно ли было в лабораторных условиях получить SARS-CoV-2 из вируса RaTG13. Предполагается, что в природе на изменение 4% генома было бы необходимо 20-50 лет, однако в теории этот процесс может протекать быстрее как в естественных условиях, так и в созданных искусственно.