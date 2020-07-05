Число случаев заражения коронавирусом в Кемеровской области превысило 2 тыс.

КЕМЕРОВО, 5 июля. /ТАСС/. Количество случаев заражения коронавирусной инфекцией в Кемеровской области выросло на 74 за последние сутки и составило 2 018, следует из сообщения регионального оперштаба.

"За прошедшие сутки в Кузбассе выявлено 74 случая заражения коронавирусной инфекцией <…> (Всего на 5 июля) 2 018 случаев заражения выявлено", - говорится в сообщении.

Также сообщается, что выздоровели 863 человека, в том числе 20 - за минувшие сутки. Умерли 12 человек. Медицинскую помощь получают 1 143 пациента с диагнозом COVID-19.

С 12 мая в Кузбассе власти начали отмену ранее введенных ограничений в связи с коронавирусом. Уже работают парки, стадионы, кафе и рестораны, возобновлена плановая госпитализация пациентов в медучреждения. Открыты торгово-развлекательные центры, спортивные залы, парки аттракционов. Жители региона могут отдохнуть в гостиницах и на туристических базах, отменен запрет на посещение пляжей и мест массового отдыха у воды. С 5 июля снимается обязательный 14-дневный карантин для приезжающих в регион из Москвы, Санкт-Петербурга, Анапы, Казани, Симферополя и Сочи

В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 674 515 случаев заражения, выздоровели 446 879 человек, умерли 10 027. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.