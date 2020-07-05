Число проведенных в России тестов на коронавирус превысило 21 млн

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Российские специалисты провели в общей сложности более 21 млн тестов на коронавирус, сообщила в воскресенье пресс-служба Роспотребнадзора.

"В Российской Федерации проведено более 21 млн тестов на коронавирус", - говорится в сообщении. За сутки было сделано 317 тыс. исследований.

О том, что число проведенных в стране исследований превысило 20 млн, Роспотребнадзор сообщил 2 июля.

По данным ведомства, в России под медицинским наблюдением из-за подозрения на коронавирусную инфекцию на сегодняшний день остаются 280,3 тыс. человек.

С начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 11 млн человек, около 525 тыс. умерли. В России, по сведениям федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 674 515 случаев заражения, выздоровели 446 879 человек, умерли 10 027. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.