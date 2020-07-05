В Москве выздоровел еще 561 пациент после коронавируса

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Общее количество выздоровевших пациентов с коронавирусом выросло в Москве на 561 и составило 157 020 человек. Об этом сообщила в воскресенье заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

"Количество выздоровевших в Москве продолжает увеличиваться. За прошедшие сутки после прохождения лечения выздоровел еще 561 пациент. Всего число людей, вылечившихся от инфекции, увеличилось до 157 020", - сообщила вице-мэр.

Чтобы подтвердить отсутствие у человека заболевания, после лечения врачи проводят специальные исследования. При выписке все пациенты, которым необходимо оставаться под наблюдением, получают соответствующие рекомендации.

"Вылечившимся москвичам предлагают стать донорами плазмы. Донором плазмы может стать человек в возрасте от 18 до 55 лет, переболевший коронавирусной инфекцией, не имеющий хронических заболеваний. Также у донора должны быть отрицательные анализы на ВИЧ, гепатиты В и С", - уточнила Ракова.

Выздоровевшие могут также стать социальными волонтерами и помогать тем, кто лечится от инфекции на дому. Чтобы стать социальным волонтером или сдать плазму крови нужно позвонить на горячую линию - 8 (495) 870-45-16. Она работает каждый день с 09:00 до 19:00 мск.