В Крыму за сутки зарегистрировали 38 случаев коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июля. /ТАСС/. Заражение новой коронавирусной инфекцией в Крыму за сутки выявили у 38 человек, общее число инфицированных достигло 761, сообщил в воскресенье на своей странице "ВКонтакте" глава республики Сергей Аксенов.

"За 4 июля на территории Республики Крым подтверждено 38 новых случаев коронавирусной инфекции. Один случай выявлен при обращении за медицинской помощью, 33 - при проведении противоэпидемических мероприятий, четыре - при скрининге здоровых лиц. Все заболевшие госпитализированы, определен круг контактных лиц, в отношении которых проводятся профилактические мероприятия", - написал Аксенов.

Он уточнил, что из 761 случая новой коронавирусной инфекции - 38 завозные из-за границы, 95 случаев завезены из других субъектов РФ, 551 случай выявлен при обращении за медицинской помощью и по контакту с лицами с лабораторно подтвержденными результатами, 77 - при лабораторном скрининге здоровых лиц.

"За истекшие сутки всеми лабораториями на территории республики, осуществляющими исследования на новую коронавирусную инфекцию обследовано 2 099 человек", - сообщил глава Крыма. Выздоровели за весь период - 568 человек.

Ранее максимальное количество выявленных случаев заражения за сутки в Крыму составляло 35, такой показатель был зарегистрирован 27 июня.