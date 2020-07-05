В России за неделю вновь выявили меньше заразившихся коронавирусом, чем вылечили

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Число выздоровевших после заражения коронавирусом россиян за неделю вновь превысило количество выявленных случаев, следует из подсчетов ТАСС на основе опубликованных в воскресенье данных федерального оперативного штаба по борьбе с инфекцией.

С 29 июня по 5 июля штаб сообщил о выявлении 46 814 инфицированных, вылечились 51 663 человека. На прошлой неделе их было соответственно 49 757 и 59 376, это была вторая с начала вспышки коронавируса неделя, когда выздоровевших оказалось больше, чем заразившихся.

Прирост числа инфицированных за семь дней составил 7,4% против 8,5% неделей ранее. Среднесуточный показатель снизился с 1,17% до 1,02%.

Доля уже выздоровевших пациентов в России возросла с 62,9% до около 66,2%.

Число умерших из-за коронавируса, по данным штаба, увеличилось на 1 088. Это на 126, или 13,1%, больше, чем в последнюю неделю июня, но заметно меньше третьей недели прошлого месяца. Условный показатель смертности за семь дней возрос на 0,06 п. п., до 1,49%.