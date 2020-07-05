Путин поздравил работников морского и речного флота с профессиональным праздником

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота с профессиональным праздником. Телеграмма опубликована в воскресенье на сайте Кремля.

"Отрадно, что вы с искренним уважением относитесь к сложившимся традициям, стремитесь эффективно решать поставленные задачи, главные из которых - развитие внутреннего водного транспорта, Северного морского пути и других маршрутов, модернизация портовой инфраструктуры, строительство современного флота", - подчеркнул президент.

Путин также отметил особую роль водного транспорта в истории России, в развитии ее экономики и социальной сферы, а также вклад в укрепление межрегиональных и международных связей.

День работников морского и речного флота - профессиональный праздник моряков и речников транспортного флота России, судоремонтников и других специалистов данной отрасли - в России празднуется с 1981 года ежегодно в первое воскресенье июля. Учрежден указом Президиума Верховного совета СССР "О праздничных и памятных днях" от 1 октября 1980 года.