В Нижегородской области без водоснабжения из-за аварии остались свыше 72 тыс. человек

ТАСС, 5 июля. Утечка на трубопроводе стала причиной отключения холодного водоснабжения в 840 жилых домах, в которых проживают более 72 тыс. человек. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС по области.

"В результате утечки на центральном трубопроводе диаметром 130 мм на водозаборе в населенном пункте Ивановский кордон произошло снижение параметров давления на системе холодного водоснабжения. В связи с понижением давления на водозаборе произошла остановка котельных. В зону отключения попадают 840 жилых домов, с населением 72 367 человек, 42 социально значимых объекта: 25 детских садов, 15 школ, две больницы. Планируемое время завершения ремонтно-восстановительных работ - 17:00 мск 5 июля", - говорится в сообщении.