Участница конкурса "Большая перемена" увидит пуск ракеты с космодрома Байконур

МОСКВА, 5 июля. /ТАСС/. Ученица 10-го класса из Хабаровска выиграла в конкурсе рисунков, который проходил в рамках проекта для школьников "Большая перемена", и получила возможность присутствовать на запуске ракеты с космодрома Байконур. Об этом сообщили журналистам в воскресенье организаторы конкурса.

"Конкурс рисунков "Впервые в открытом космосе" был приурочен ко дню рождения летчика-космонавта СССР, дважды Героя Советского Союза Алексея Архиповича Леонова. В конкурсе приняли участие школьники из разных регионов России и зарубежных стран", - говорится в сообщении. Победителем стала автор работы "Он открыл нам космическую истину".

В пресс-службе уточнили, что школьница получит "уникальную возможность побывать на легендарном космодроме Байконур и увидеть своими глазами пуск ракеты космического назначения". По данным организаторов, еще четверо участников получат памятные подарки.

"В конкурсе "Большая перемена" старшеклассники получают уникальную возможность попробовать то, что обычно доступно не каждому школьнику или недоступно вовсе. Поездка на "Байконур" - как раз один из таких призов. Многие из ребят уже сейчас делают выбор своей будущей профессии и своего пути. Возможно, для кого-то этот путь будет связан с исследованиями космоса", - приводятся в сообщении слова координатора проекта "Большая перемена" Наталии Мандровой.

Конкурс "Большая перемена" запустил 28 марта первый заместитель руководителя Администрации президента РФ Сергей Кириенко. Участниками проекта стали более 1 млн школьников 8-10 классов. Отбор включает дистанционный этап, а также очные полуфиналы и финал. 300 победителей в номинации для десятиклассников получат призовой миллион рублей, который можно будет использовать для оплаты обучения в ведущих вузах страны, а также дополнительно пять баллов к портфолио достижений для поступления в вуз. 300 лучших учеников 8-9 классов смогут рассчитывать на призовые 200 тыс. рублей для оплаты обучения в средних специальных учебных заведениях.

Конкурс "Большая перемена" входит в платформу "Россия - страна возможностей", которая была запущена на Всемирном фестивале молодежи и студентов в Сочи в октябре 2017 года по инициативе президента РФ. Платформа объединяет образовательные, кадровые и социальные проекты, способствующие самореализации граждан и продвижению общественных инициатив. В мае 2018 года для развития платформы "Россия - страна возможностей" была создана одноименная автономная некоммерческая организация.