Небольшие отели получат субсидии на закупку масок для сотрудников

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Небольшие гостиницы до 100 номеров получат госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках конференции "Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ".

"Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения", - сказала Догузова.