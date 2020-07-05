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Небольшие отели получат субсидии на закупку масок для сотрудников

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© Станислав Красильников/ТАСС

УЛАН-УДЭ, 5 июля. /ТАСС/. Небольшие гостиницы до 100 номеров получат госсубсидии на закупку средств индивидуальной защиты для сотрудников. Об этом сообщила руководитель Ростуризма Зарина Догузова в рамках конференции "Особенности формирования турпродукта по Бурятии. Запуск чартерных программ".

"Это новая, расширенная мера поддержки. Мы готовы будем поддержать небольшие гостиницы размером до 100 номеров на закупку масок, санитайзеров и всего необходимого для того, чтобы выполнить требования Роспотребнадзора, которые сейчас являются обязательными для того, чтобы запустить работу средств размещения", - сказала Догузова.

Теги
РоссияДогузова, Зарина ВалерьевнаПандемия коронавируса нового типа
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