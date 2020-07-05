Коронавирус выявили у трех организаторов ЕГЭ и сотрудника лагеря в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 5 июля. /ТАСС/. Инфицирование новым коронавирусом выявлено у троих организаторов единого государственного экзамена (ЕГЭ) и сотрудника детского загородного оздоровительного лагеря в Калининградской области. Инфекция подтверждена на стадии подготовки к проведению экзамена и открытию лагеря, сообщили журналистам в воскресенье в региональном оперативном штабе.

"За последние сутки в области подтверждено 16 случаев коронавирусной инфекции <...> Среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 10 случаев выявлено активно без клинических проявлений по результатам лабораторных исследований контактных, при трудоустройстве (в том числе один прибывший из другого региона), обследованных в плановом порядке (в том числе трое преподавателей, один сотрудник загородного лагеря)", - сообщили в штабе.

Как уточнили ТАСС в штабе, инфицированные педагоги и сотрудник загородного оздоровительного лагеря с детьми не контактировали. "Инфекция выявлена на стадии подготовки к проведению экзамена и к открытию лагеря", - сказал собеседник агентства, не став уточнять о каком именно лагере идет речь. По распоряжению губернатора Антона Алиханова из областного бюджета выделены дополнительные средства на обследование сотрудников лагерей, организаторов ЕГЭ и работников детских садов, не выходивших на работу длительное время, "для того, чтобы обеспечить безопасное пребывание детей и сотрудников и не допустить распространение коронавируса", добавил собеседник агентства.

В Калининградской области к ЕГЭ подготовлены 24 пункта. Во время сдачи экзамена обеспечено соблюдение санитарных норм, дежурство медиков, потоки детей разделены, преподаватели проходят тестирование на коронавирус. Экзамены проходят с 3 по 25 июля, их сдают 5 257 человек, в том числе более 4,5 тыс. одиннадцатиклассников и около 700 выпускников прошлых лет.

Загородные детские оздоровительные лагеря планируется начать открывать с 6 июля.

С начала пандемии в Калининградской области подтвержден 2 521 случай заражения новым коронавирусом, в том числе 16 за прошедшие сутки. Вылечились и выписаны из больниц 1 630 пациентов, умерли 40 человек. Под медицинским наблюдением остаются 453 человека, в том числе 18 в условиях обсерватора.