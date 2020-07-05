В Санкт-Петербурге открыли мемориал погибшим в Баренцевом море морякам-подводникам

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 5 июля. /ТАСС/. Мемориал морякам-подводникам, погибшим 1 июля 2019 года на глубоководном аппарате в Баренцевом море, открыли в воскресенье на Серафимовском кладбище в Санкт-Петербурге.

"Прошел год со дня трагедии в Баренцевом море. Здесь, на Серафимовском кладбище, покоятся 14 наших героев, лучших офицеров нашей страны. Они боролись с огнем, спасали жизнь своих товарищей, спасли аппарат и не допустили более страшной катастрофы. Сегодня мы открыли мемориал в честь их подвига, и для молодых российских моряков они всегда будут примером героизма, самоотверженности и любви к Родине. В честь них уже названы улицы, школы, в ближайшее время будут названы еще четыре школы, и в Петергофе будет открыт парк покорителей морских глубин. Они действительно были покорителями морских глубин. Вечная им память", - сказал на церемонии открытия мемориала губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов.

Мемориал выполнен в виде венка на морских волнах. Его автором выступил скульптор студии военных художников имени М. Б. Грекова, академик Российской Академии художеств, народный художник РФ Михаил Переяславец. Перед церемонией открытия священнослужители совершили панихиду по погибшим морякам.

Заместитель главнокомандующего ВМФ Российской Федерации вице-адмирал Игорь Мухаметшин отметил, что "будущие поколения подводников будут воспитываться на этом примере профессионального отношения к делу, умения до конца выполнять задачи в сложнейших условиях, [выполнять] специальные государственные задачи". "Низкий поклон матерям, отцам, женам, детям, братьям, сестрам за вашу стойкость духа", - сказал он.

"Ушли лучшие, ушли незаменимые, ушли настоящие. Сыновья, мужья, отцы, друзья и сослуживцы. Важно то, что память о героическом подвиге всего экипажа продолжает жить в памяти и сердцах [жителей] всей страны", - сказала на церемонии вдова Героя Российской Федерации капитана 1 ранга Дениса Долонского Наталья.

После церемонии траурные венки к мемориалу возложили от руководства Минобороны РФ, ВМФ России, от правительства Санкт-Петербурга. Цветы к памятнику и на могилы моряков-подводников возложили родные и близкие погибших.

О трагедии в Баренцевом море

1 июля 2019 года в российских территориальных водах на научно-исследовательском глубоководном аппарате, предназначенном для изучения придонного пространства и дна Мирового океана в интересах ВМФ, возник пожар. Погибли 14 моряков. Благодаря самоотверженным действиям команды очаг возгорания был ликвидирован. 5 июля 2019 года президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно моряков-подводников.

Согласно документу, "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга", президент присвоил звание Героя России посмертно капитанам 1 ранга Андрею Воскресенскому, Денису Опарину, Константину Сомову и капитану 2 ранга Дмитрию Соловьеву. Кроме того, орденами Мужества посмертно награждены капитаны 1 ранга Владимир Абанкин, Сергей Данильченко, Денис Долонский, Константин Иванов и Николай Филин, капитан 2 ранга Александр Авдонин, капитаны 3 ранга Виктор Кузьмин и Владимир Сухиничев, а также подполковник медицинской службы Александр Васильев и капитан-лейтенант Михаил Дубков.