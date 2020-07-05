В Уфу вывозным рейсом из Шанхая прибыли более 40 жителей Башкирии и соседних регионов

УФА, 5 июля. /ТАСС/. Вывозной рейс из китайского Шанхая доставил в Уфу более 40 жителей Башкирии и соседних Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской и Самарской областей, сообщили журналистам в пресс-службе главы Башкирии в четверг.

"В международный аэропорт Уфа прибыл рейс SU-1258 авиакомпании "Аэрофлот", следующий по маршруту Шанхай - Москва - Уфа - Новосибирск. Из Китая на родину вернулись 17 жителей республики и 24 гражданина соседних регионов. Таможенный и пограничный контроль пассажиры прошли в аэропорту Шереметьево. В Уфе им провели термометрию, также специалисты Роспотребнадзора по Башкирии вручили туристам постановления об обязательном соблюдении двухнедельного режима самоизоляции по месту пребывания", - говорится в сообщении.

Вернувшиеся жители Башкирии выехали в Китай до начала пандемии, в воскресенье они сдали тест на коронавирус в терминале аэропорта. Жители Татарстана, Удмуртии, Пермского края, Челябинской и Самарской областей на автобусах отправились по месту проживания, еще 34 пассажира тем же рейсом вылетели в Новосибирск, добавили в пресс-службе.