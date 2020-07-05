Посольство Узбекистана в Москве просит сограждан не собираться на границе РФ и Казахстана

ТАШКЕНТ, 5 июля./ТАСС/. Посольство Узбекистана в РФ призывает соотечественников не верить ложным сообщениям в соцсетях об отмене карантинных ограничений на российско-казахстанской границе и не собираться вблизи нее на контрольно-пропускные пунктах (КПП) для возвращения на родину через территорию Казахстана. Сообщение об этом в воскресенье было размещено на сайте пресс-службы МИД Узбекистана.

По данным диппредставительства, отдельные лица, занимающиеся частным извозом, рассылают объявление о наборе и трансфере людей до российско-казахстанской госграницы, обещая при этом "помочь" и с пересечением границы. "Убедительно просим не поддаваться подобным провокациям. Сообщаем, что карантинные меры, в том числе ограничения по въезду, введенные как в России, так и в Узбекистане и Казахстане, остаются в силе", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в последние дни, поверив в заведомо ложные сообщения, многие узбекистанцы приехали в село Большая Черниговка Самарской области, в Бузулукский район и город Соль-Илецк Оренбургской области, чтобы вернуться на родину через территорию Казахстана.

"В очередной раз просим находящихся на территории России сограждан не поддаваться провокациям, не предпринимать попыток выезда к контрольно-пропускным пунктам российско-казахстанской межгосударственной границы, оставаться в местах нынешнего пребывания и строго соблюдать карантинные меры", - подчеркивается в сообщении посольства.

Также сообщается, что в условиях пандемии коронавируса подобное скопление граждан значительно повышает риски инфицирования, особенно для граждан группы риска, каковыми являются пожилые и хронически больные люди.